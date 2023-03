Assessoria de Comunicação da PMAC —

Com a missão de levar um pouco de alegria e solidariedade através da música para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pela enchente nos últimos dias em Rio Branco, a Patrulha Musical, projeto da Banda de Música da Polícia Militar do Acre (PMAC), entra em cena mais uma vez e percorre locais que servem de abrigo para essas famílias. A ação teve início neste sábado, 25 de março, e tem previsão de continuidade nos próximos dias.

Todos os abrigados nas escolas Teresinha Miguéis, Ana Turan Machado Falcão, Willy Viana das Neves, Lourival Pinho e Roberto Sanches Mubarac, que ficam no Segundo Distrito de Rio Branco, receberam os músicos da PMAC com muita simpatia e entusiasmo e foram presenteados com um verdadeiro show particular.

“Estamos procurando levar um pouco de solidariedade e alegria para as pessoas que passam por essa situação difícil através da música, levando uma mensagem de incentivo e apoio, no sentido de acreditar que tudo passa e, principalmente, que Deus está no controle de tudo. Precisamos confiar, acreditar, manter a nossa perseverança e aprender com a situação”, disse o major Joyb Ramos, que está à frente da Patrulha Musical.

Neste domingo, 26, a ação seguirá em visita a outros cinco pontos de abrigo, dessa vez, em bairros localizados no Primeiro Distrito da capital, e tem previsão de continuidade durante toda a semana, conforme cronograma definido pela equipe.