A Ouvidoria do Ministério Público do Acre está disponibilizando números de telefone para denúncias de desvio de donativos destinados para famílias atingidas pelas chuvas e a cheia do Rio Acre.

“Antes de fazer a sua doação, procure informações sobre a entidade ou a instituição que está promovendo a campanha solidária”, pede a Ouvidoria.

Os números para denúncias e queixas são (68) 32122113, (68)999016238, e 08009702078.

