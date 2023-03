Marina e Waldez confirmam ajuda federal contra inundações no AC

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, estiveram neste domingo, 26, em Rio Branco, para acompanhar os transtornos causados pelo transbordamento dos principais igarapés da capital e do Rio Acre.

No aeroporto da cidade, os ministros foram recebidos pelo governador Gladson Cameli e pelo prefeito Tião Bocalom. Após entrevista coletiva à imprensa, as autoridades fizeram um sobrevoo de helicóptero nas áreas afetadas pela enxurrada.

A comitiva também percorreu ruas do bairro Conquista, uma das comunidades mais impactadas pela cheia repentina do Igarapé São Francisco. Na localidade, centenas de famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas.

O ministro Waldez Góes solidarizou-se com os acreanos e confirmou a disponibilidade de profissionais da Defesa Civil nacional para auxiliar na elaboração de planos de trabalho para solicitação de recursos federais.

“Para agilizar a assistência do governo federal aos municípios atingidos, nós trouxemos para Rio Branco técnicos da Defesa Civil Nacional. Eles vão auxiliar os gestores municipais a preencherem os formulários para o reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E também a realizarem os planos de trabalho para a solicitação de recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de vias públicas, pontes e até mesmo reconstrução das casas das pessoas atingidas pelo desastre”, pontuou.

Marina Silva alertou para a intensificação de eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas. “Temos mapeados 1.058 municípios brasileiros que sofrerão com mais frequência a incidência de grandes volumes de chuva ou estiagens severas. Vamos apresentar um projeto para que estas cidades possam estar permanentemente em situação de emergência para a ajuda do governo federal seja feita com rapidez”, declarou.

O governador Gladson Cameli reforçou a importância da união de esforços para ajudar a população. O gestor agradeceu ainda ao governo federal pelo apoio dado ao Estado neste período crítico.

“Estamos todos de mãos dadas em prol do nosso povo que está precisando de socorro. O governo federal é um grande parceiro e tenho certeza que vamos conseguir passar por esse momento difícil e encontrar soluções para superarmos esta situação”, afirmou.

A intensa chuva da última quinta-feira, 24, prejudicou mais de 32 mil pessoas de 48 bairros de Rio Branco. Cerca de 1.050 pessoas estão desabrigadas e 2.180 desalojados. Governo do Estado e prefeitura mantêm abrigos em escolas públicas e prestam toda assistência às famílias.

“Rio Branco nunca tinha enfrentado um aumento tão grande no nível de seus igarapés como aconteceu nos últimos dias. Além disso, estamos passando pela enchente do Rio Acre. A agilidade do governo federal em nos ajudar será muito importante para termos o suporte financeiro necessário para amenizar o sofrimento da população”, destacou o prefeito Tião Bocalom.