Servidores da Saúde recebem R$7,5 milhões em retroativos do auxílio da pandemia no Acre

Honrando o compromisso com o servidor, o governo do Acre paga neste sábado, 25, os salários dos profissionais de Saúde com valores referente ao auxílio de R$ 400,00 e mais o retroativo de janeiro e fevereiro.

No total, estão sendo beneficiados 5.987 trabalhadores ativos, com um investimento médio de R$ 7,5 milhões ao mês. Os servidores que não recebem pelo Banco do Brasil, estarão com seus pagamentos disponíveis em conta na segunda-feira, 27.

“Este é um compromisso do nosso governador Gladson Cameli, que vem valorizando os profissionais como um todo, em especial, aqueles que desde a pandemia estão trabalhando na linha de frente, dando o sangue, com total esforço e dedicação à população acreana”, frisou Pedro Pascoal, secretário de Estado de Saúde.

No mês de janeiro, o governo divulgou o calendário anual de pagamento, garantindo a continuidade dos proventos em dia. Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.