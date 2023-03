Ifac concede auxílio para estudantes atingidos pelas cheias

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou a Portaria 04/2023, na noite desta sexta-feira (24.03), que prevê o pagamento de R$ 600 a alunos que estejam desabrigados, desalojados e/ou que tiveram perdas materiais durante a alagação que atingiu a capital acreana, na última quinta-feira (23.03). A concessão do Auxílio Emergencial se dará a partir de estudo socioeconômico realizado por assistentes sociais do Ifac.

Os estudantes dos campi Rio Branco e Baixada do Sol terão direito ao auxílio emergencial e deverão manifestar necessidade até o dia 29 de março, por meio dos telefones (68) 99968-0531 (Campus Rio Branco) e (68) 99913-2101 (Campus Rio Branco e Baixada do Sol). A Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes) está acompanhando a situação nos demais municípios nos quais o Ifac tem campi.

O Reitor Substituto e Pró-reitor de Extensão, Fábio Storch de Oliveira, destacou que a instituição tem adotadas diversas ações no sentido de mitigar os danos causados aos estudantes e seus familiares afetados diretamente pela enchente dos mananciais dos igarapés que cortam a cidade de Rio Branco. “A mobilização tem sido realizada em todas as frentes, seja nas campanhas de arrecadação de alimentos, materiais de higiene, água potável e roupas”.

De acordo com Fábio Storch, caberá à Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), a coordenação das ações para o cumprimento da portaria, como a identificação dos estudantes desabrigados, desalojados ou que tiveram perdas materiais (danos permanentes à residência, móveis e/ou eletrodomésticos). “O Ifac também, desde o primeiro momento, está se articulando junto aos órgãos de assistência aos desabrigados para o atendimento aos nossos estudantes”.

A Reitora Rosana Cavalcante dos Santos, que estava em agendas no campus Tarauacá, durante o período de 20 a 24/03, destacou a importância das ações adotadas pelo Reitor Substituto Fábio Storch de Oliveira, pela Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, e gestores que adotaram as medidas imediatas. “Estávamos em agendas no Campus Tarauacá, mas mantendo contato com os gestores em Rio Branco. Adotamos as medidas necessárias desde o primeiro momento e estamos acompanhando a situação dos estudantes e servidores”.

Ações serão desenvolvidas pela Dsaes – Segundo o diretor sistêmico de Assistência Estudantil, Edu Gomes, poderão requerer auxílio, neste momento, os estudantes dos campi Rio Branco e Baixada do Sol que estão desabrigados, desalojados ou que tiveram perdas materiais em razão da enchente dos mananciais. “A concessão do Auxílio Emergencial visa assegurar mecanismos de permanência e êxito na Educação Básica e Superior aos estudantes dos cursos presenciais do Ifac e possui caráter eventual”.

Ainda de acordo com Edu Gomes, os estudantes dos campi Rio Branco e Baixada do Sol deverão manifestar a necessidade na concessão do auxílio financeiro em caráter emergencial. O estudante deverá entrar em contato com o campus, informando seu nome completo, CPF, campus, curso, endereço, contato telefônico e situação. Nesta ação a Dsaes contará com o apoio dos Núcleos de Assistência Estudantil (Naes).

Edu Gomes explica o objetivo do auxílio emergencial. “O auxílio em caráter emergencial consiste no repasse financeiro concedido aos alunos que estejam com dificuldades socioeconômicas emergenciais, inesperadas e momentâneas, com alto risco de evasão. Este auxílio será concedido a partir de estudo socioeconômico realizado por assistente social do Ifac, sem prejuízo de demais encaminhamentos para as redes de atendimento a fim de solucionar os problemas que originaram a demanda”.

Acesse aqui a Portaria que autoriza a concessão do auxílio financeiro