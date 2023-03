Alerta: nível do Rio Acre pode passar de 17m neste domingo (26)

Portal O Tempo Aqui –

Os rio-branquenses e os moradores de Assis Brasil, Brasileia e Xapuri terão que enfrentar, neste fim de semana, mais uma inundação do rio Acre. Relutamos em dar esta informação, até que tivéssemos certeza do que irá acontecer.

Nesta sexta-feira, dia 24 de março, voltou a chover muito forte, acima de 80mm, no alto curso dos rios Acre e Xapuri.

O nível do rio Acre, em Assis Brasil está subindo muito rápida e acentuadamente, assim como também em Brasileia.

Em Rio Branco, por volta das 16h desta sexta-feira, seu nível era de 16,1m, mostrando estabilidade, porém as águas que estão descendo do seu alto curso e também dos rios Rola e Xapuri deverão fazer com que seu nível suba ainda mais neste fim de semana, podendo ficar próximo de 17m ou até passar desta cota no início da próxima semana.

“Felizmente, neste sábado, as chuvas intensas cessam e o sol e o calor vão predominar no Acre, com chuvas apenas de forma pontual e passageira, mas, no domingo e na segunda-feira, poderá chover com um pouco mais de intensidade”, diz o portal.