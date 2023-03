A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) participou, na manhã desta quarta-feira, 22, de uma reunião com os deputados que compõem a Comissão de Saúde Pública e Assistência Social na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O objetivo foi apresentar o planejamento das ações da pasta para o ano de 2023.

Participaram, também, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e os representantes sindicais dos enfermeiros, farmacêuticos, médicos, odontólogos e demais trabalhadores da Saúde do Acre.

Primeira Reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social da Aleac em 2023. Foto: Odair Leal/Sesacre

O fluxo do atendimento pediátrico, isonomia dos plantões, as cirurgias eletivas, o concurso da Saúde, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), compra e manutenção de equipamentos, e reformas e ampliações dos serviços foram alguns dos assuntos em pauta.

“Os nossos parlamentares são o termômetro, a partir deles nós conseguimos ouvir sobre as fragilidades em todo o sistema de saúde e com isso traçaremos estratégias. Os projetos já saíram do papel, como a realização de cirurgias eletivas e o chamamento no concurso da Saúde, por exemplo. A gestão do SUS é desafiadora, mas esperamos que dentro desses quatro anos possamos avançar”, declarou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, pontuou que 90% da população acreana depende do SUS. Foto: Odair Leal/Sesacre

O presidente da comissão da saúde na Aleac, o deputado estadual, Adailton Cruz, reforçou a importância de reunir os atores que gerem a Saúde no Estado. “Ouviremos os titulares das pastas e demais parlamentares. Convidamos, inclusive, as autoridades sindicais da área para terem uma fala na reunião. O foco é a regulação e oferta de vagas”, complementou.

O presidente da comissão da saúde na Aleac, o deputado estadual Adailton Cruz. Foto: Henrique Gois/Assessoria

“Nós temos quatro anos de um novo mandato do governador Gladson Cameli, que presa pela saúde, que prioriza a saúde, e quer cuidar das pessoas. As gestões têm que encontrar uma forma de que o básico trate de potencializar as ações em saúde, e que, de fato, beneficie o cidadão”, ressaltou a líder do governo na Assembleia, a deputada estadual Michele Melo.

O presidente do Sintesac, Juscelino Rodrigues, parabenizou a iniciativa. Foto: Henrique Gois/Assessoria

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sintesac), Juscelino Rodrigues, dar voz às categorias é um sinal positivo. “Me sinto feliz, porque hoje vejo uns personagens que se preocupam com a saúde, que se propõem a trabalhar por nós”, falou.