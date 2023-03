Nos dias 4 e 5 de maio, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) promovem, na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), um workshop com o tema “Transporte aéreo na região Norte do país”. O evento, que será realizado nas dependências do Hotel Sesc, contará com a presença de promotores de Justiça, procuradores de Justiça e procuradores da República associados à MPCOM, além de representantes de companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON).

O objetivo do evento é buscar soluções e encaminhamentos para problemas que acometem o transporte aéreo na região Norte do país, com reflexos em toda a malha aérea. A programação inclui um workshop presencial com exposições, tratativas e busca de soluções para a melhoria da qualidade dos serviços de transporte aéreo oferecidos aos consumidores na região.

De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional (CAOP) de Defesa do Consumidor, procuradora de Justiça Alessandra Garcia Marques, a iniciativa, que contará com a participação de diversos atores e órgãos ligados ao tema, reforça a preocupação do Ministério Público com o transporte aéreo no Vale do Juruá.

“A ideia de fazer essa reunião em Cruzeiro do Sul é para que possamos, inspirados pelas dificuldades que os consumidores vivem em relação ao transporte aéreo na região, refletir sobre a regulação e o modo como tem funcionado o serviço de transporte aéreo na região Norte”, salientou a procuradora de Justiça.

Idealizador do evento, o promotor de Justiça Iverson Bueno reforçou a importância de promover o workshop em Cruzeiro do Sul.

“Essa reunião é fruto de diversos diálogos da Promotoria do Consumidor do Juruá com membros da MPCON, ANAC e, em especial, a empresa aérea GOL, para discutirmos melhorias do transporte aéreo. Nada melhor que realizar na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, para que todos os envolvidos possam constatar in loco a realidade e o isolamento do povo do Juruá”, enfatizou o promotor.