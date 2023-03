O governador Gladson Cameli reuniu-se, nesta quarta-feira, 22, em Brasília, com o presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana.

O objetivo do encontro foi a busca de incentivo para investimentos no estado na viagem que Jorge fará à China, junto com o presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 26 de março.

Governador Gladson falou da importância da agenda para a geração de emprego e renda. Foto: Dilma Tavares/Ascom Serf

O governador explicou que, independente de ideologia, o importante é o benefício para o Acre e para população e destacou a necessidade de união com este objetivo. Neste sentido, alinhou e pediu o apoio do presidente da Apex para apresentar o Acre como alternativa de investimento e exportação com foco em negócios locais.

Entre os exemplos, citou empresas como a Dom Porquito, Acreaves, as fábricas de pisos e de preservativos, além da cooperativa Cooperacre, abrangendo negócios em áreas como fruta, castanha, borracha e café. Ele também pediu apoio para a Zona de Processamento de Exportação do Acre.

“O estado está de portas abertas. O que eu quero é colocar toda essa estrutura para funcionar bem, desenvolver o Acre e gerar emprego e renda para a nossa população”, disse Gladson Cameli que, no encontro, destacou também estar retribuindo a visita anterior feita pelo presidente da Apex.

Encontro foi realizado em Brasília. Foto: Dilma Tavares/Ascom Serf

Gladson Cameli recebeu garantia de apoio de Jorge Viana, afirmando que o trabalho conjunto potencializa os resultados.

“É importante que o governo me passe essa missão, porque com o trabalho conjunto podemos dobrar esforços e resultados. O Acre é o meu estado, para quem vou reservar parcela do meu tempo”, disse Viana.

O presidente da Apex afirmou que está buscando abrir mercados na China para a Dom Porquito e nos países vizinhos para a Acreaves. E afirmou apoio para outras iniciativas, citando, entre os exemplos, a Peixes da Amazônia e a ZPE do estado.

Também participou da reunião o assessor da presidência da Apex, Raimundo Angelim.