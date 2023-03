O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 20, o edital de convocação para a inspeção médica, entrega de documentos e posse dos nomeados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades listadas no edital, o candidato deverá se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 3 de abril de 2023, das 8 às 11 horas, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência).

Para a entrega dos demais documentos, o convocado deverá comparecer até o dia 4 de abril de 2023, das 8 às 13 horas, na Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o edital, a posse dos que atenderem aos requisitos para os cargos será realizada no dia 10 de abril de 2023, às 9 horas, na sede da Sesacre.

Para mais informações, o candidato pode entrar em contato, por meio do telefone (68) 3215-2621 (Sesacre), ou pelo endereço eletrônico [email protected] (Sead).

Da nomeação

O governo publicou a nomeação de 220 aprovados no concurso da Saúde, em caderno suplementar do Diário Oficial, na última quinta-feira, 16.

Inicialmente foram chamados 12 técnicos de enfermagem, 15 assistentes sociais, 15 farmacêuticos, 54 enfermeiros, 15 fisioterapeutas, um fonoaudiólogo, 10 nutricionistas, 18 psicólogos, 65 médicos e 15 médicos especialistas que atuarão nas unidades de saúde, em todo o estado.

De acordo com o secretário de saúde, Pedro Pascoal, o chamamento do total de vagas disponíveis ocorrerá de forma dinâmica. Por questão de operacionalidade, os aprovados dentro do quadro de vagas serão convocados em três etapas, no prazo preestabelecido de 90 dias.

Confira o edital aqui.