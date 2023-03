O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), via Diretoria de Gestão Patrimonial, Documental e Arquivística (Dirpap), realizou os três primeiros leilões administrativos do ano, que aconteceram por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC), em Rio Branco.

Os leilões tiveram vendas de lotes de veículos, sucatas e materiais diversos, como informática, mobiliários, eletrônicos, médicos hospitalares e refrigeração. Todos os leilões foram realizados virtualmente e arrecadaram R$ 94.423,57.

Cumprindo a meta de realizar três leilões dentro dos 100 dias de gestão, equipamentos que estava sem uso, foram repassados. A meta, conforme as demandas das secretarias, é reinvestir os valores arrecadados no próprio patrimônio do Estado, seja na modernização de equipamentos, ou até mesmo nas melhorias dos prédios públicos.

Para participar dos próximos, os interessados devem fazer um cadastro na plataforma Sistema Eletrônico de Leilões, com antecedência, o qual será submetido a um processo de análise e aprovação, para que se possa acessar o ambiente online. A Comissão Permanente de Alienação terá o prazo máximo de dois dias úteis para liberar o acesso ao Sistema Eletrônico de Leilões. Caso o cadastro seja reprovado, será encaminhada uma notificação ao e-mail cadastrado pelo licitante.

“Com isso, temos os benefícios ambientais, em que esses materiais são reaproveitados, reciclados. Uma vez que os leilões ainda deixam materiais de descarte, ou seja, aqueles que não foram arrematados de maneira alguma, esses materiais são doados para cooperativas, gerando renda para diversas famílias. Realizando um consumo consciente, beneficiando o meio ambiente e o próximo”, destaca a Diretora de Gestão Patrimonial, Documental e Arquivística, Samara Damásio.

Para mais informações, entrar em contato com a Dirpap, por meio do endereço eletrônico [email protected], ou presencialmente, na sede da diretoria, localizada na Estrada do Aviário, na rotatória do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), em Rio Branco.