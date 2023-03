Neném exalta professor de Rio Branco: “tem nosso apoio”

A aprovação desse PL que concede reajuste de 14,95% aos professores da rede municipal corrobora nosso apoio não apenas a categoria, mas como a área de Educação como um todo”. A frase é do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco após a aprovação do PL do Executivo que concede aumento de 14,95% aos educadores da Capital.

“Temos um compromisso com as demandas da população. Somos representantes do povo, portanto, é nosso dever estar atento às melhorias que nosso povo tanto precisa e merece. O PL deu entrada na Casa na quarta-feira, 15, e o votamos em caráter de urgência, dada a sua importância para a categoria. Foi um dia de muita alegria para o parlamento, para o Executivo e, especialmente, para os professores”, falou.

Com a nova regra, a remuneração aumenta de R$ 3.004 para R$ 3.453,27 cuja carga horária de trabalho é de 25 horas semanais. Para quem cumpre 40h por semana, o valor passará dos R$ 4.807 para R$ 5.525,32. Para professores da modalidade de nível médio e para o ensino infantil, com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração passará para R$ 4.420,55.

O pagamento será retroativo ao mês de janeiro, conforme determina a Lei nº 11.738 de 2008, no qual dispõe que o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.