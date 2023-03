Inscrições para Jornada Amazônia terminam hoje, 12 de março

Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de 2023 da Jornada Amazônia, plataforma de inovação que tem como objetivo promover negócios que apoiem a manutenção da floresta em pé. Trata-se do primeiro ciclo do Programa Gênese, que pretende despertar jovens talentos empreendedores e estimular a pesquisa orientada para produtos e processos de impacto para a floresta. O prazo para inscrição, gratuita, vai até 12 de março pela página do programa. Podem participar jovens talentos residentes nos nove estados da Amazônia Legal, maiores de 18 anos, estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico, Graduandos e Pós-Graduandos de instituições de ensino superior da região Amazônica.

A iniciativa, coordenada e executada pela Fundação CERTI, conta com a coparticipação e investimentos do Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander, se enquadrando no Plano Amazônia, aliança entre os três bancos, e no Programa de Bioeconomia do Fundo Vale. O propósito é atuar na base da geração de conhecimento, fortalecendo a cultura de inovação e empreendedorismo. Além disso, pretende incentivar a ideação de novas soluções, que consideram oportunidades locais, demandas de mercado e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da floresta amazônica.

A iniciativa tem parceria firmada com universidades e escolas técnicas, com foco no público acadêmico, estudantes e pesquisadores. “O Gênese vai inserir esse jovem talento em uma metodologia dinâmica e prática, de comunidade de formação, voltada a fortalecer a cultura de empreendedorismo de inovação de impacto”, destaca Marcos Da-Ré, diretor de Economia Verde da Fundação CERTI.

O Gênese segue um formato de Comunidade de Formação onde, ao longo de quatro semanas, os participantes interagem em um ambiente virtual que estimula o protagonismo para o empreendedorismo de impacto. A cada semana um tema novo é explorado e aplicado de forma prática por meio de exercícios interativos, no modelo de atividades de autoconhecimento e desafios que envolvem pesquisa, colaboração e proposição de soluções inovadoras. São disponibilizados uma série de conteúdos interativos como videoaulas, podcasts, quizzes, webinars ao vivo, envolvendo recursos como a realidade virtual.

Os participantes mais engajados são convidados semanalmente para uma vivência da Jornada do Empreendedorismo por meio de um game de Educação Empreendedora, que simula a experiência de criação, validação e tração de um negócio de impacto. Ao final da edição, aqueles que mais se destacarem serão convidados para uma viagem de imersão para conhecer o Ecossistema de Inovação de Florianópolis ao final do ano. Os participantes recebem certificado com o total de horas para validação de atividade complementar.

Em 2022, foi realizada uma edição do programa no Pará, envolvendo 97 diferentes municípios do estado, desde a capital até pequenas comunidades como a Aldeia Gavião Parkatêjê, Comunidade Quilombola de França e Quilombo Tiningu. Ao todo, 516 jovens acessaram a Comunidade de Formação e 273 se capacitaram nas ações propostas. O ciclo resultou em 105 novas ideias de soluções empreendedoras voltadas para bioeconomia na região da Amazônia Legal.

Sobre o Gênese e a Jornada Amazônia

O Gênese é um dos programas da Plataforma de Inovação em Negócios da Bioeconomia, realizada pelo Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander, e faz parte da Jornada Amazônia, coordenada e executada pela Fundação CERTI. A Jornada Amazônia tem como tese estimular um ecossistema pujante de negócios inovadores e escaláveis da bioeconomia na Amazônia, de forma a promover a competitividade da floresta em pé, tanto conservada como restaurada. Até 2025, a Plataforma pretende contribuir para a mobilização de mais de 20.000 talentos empreendedores no país e promover a criação de 200 startups de impacto na região amazônica, capacitando e financiando, ainda, as startups com soluções mais promissoras.

Serviço:

O quê: Inscrições para o Programa Gênese

Quando: De 13/02 a 12/03

Onde: Pela página https://genese.jornadaamazonia.org.br/

Quanto: Gratuito