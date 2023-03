Acre tem um centro de referência em vacinação. Conheça o CRIE

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, oferece um serviço do SUS, pouco conhecido por todos. É o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), que além da imunização para grupos especiais, oferece todas as demais vacinas.

Trata-se de uma rede constituída de infraestrutura e logística próprias com a finalidade de facilitar o acesso de pessoas com necessidades específicas de imunização a uma ampla gama de vacinas, soros e imunoglobulinas que não são oferecidos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou o são apenas para faixas etárias restritas.

A implantação do CRIE no Estado do Acre, especificamente em Rio Branco, veio ocorrer em 20 de dezembro de 2000, no ambulatório da Maternidade Bárbara Heliodora. Agora conta com uma nova estrutura inaugurado em 9 de março de 2022, e oferece à população acreana um atendimento com mais qualidade, humanizado e acolhedor.

A coordenadora do CRIE, Daíla Timbó, explica que o centro surgiu justamente para atender uma população diferenciada, que precisa de imunizações além das disponíveis nos calendários vacinais normais. “Neles, o foco não é exatamente a saúde pública, a coletividade, mas, sim, a saúde individual”, destacou.

O Crie atende de forma personalizada o público que necessita de produtos especiais, de alta tecnologia e de alto custo que são adquiridos pelo Plano Nacional de Imunizações.

O centro funciona diariamente em tempo integral, com disponibilidade de imunobiológicos especiais nos casos de urgências, inclusive no período noturno, das 19 às 21 horas, e nos feriados e finais de semanas, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, para a população em geral.

Sua equipe técnica é composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, devidamente habilitados para desenvolver as atividades de vacinação.

Outras atividades, como ensino e pesquisa cientificas, também são desenvolvidas parcerias com universidades e cursos de formação e qualificação profissional. Essas atividades estão incluídas entre as competências atribuídas na portaria de criação do Crie.

“Para fazer uso desses imunobiológicos, é necessário apresentar a prescrição com indicação médica e um relatório clínico sobre seu caso. Essas indicações serão avaliadas pelo médico ou enfermeiro responsáveis pelo Crie e os imunobiológicos dispensados”, evidenciou Daíla Timbó.

Vacinas e as imunoglobulinas oferecidas nos calendários especiais do CRIE

Imunoglobulina Palivizumabe;

Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)

Imunoglobulina humana antivaricela-zoster (IGHVZ)

Imunoglobulina humana anti-hepatite B para indivíduos suscetíveis:

Vacina Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) – Hib

Vacina hepatite A (HA)

Vacina HPV quadrivalente (6, 11, 16 e 18)

Vacina Hexavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus Influeza B + VIP + Hepatite B)

Vacina Pentavalente Acelular ( DTPa + Hib+ VIP)Vacina DTPa

Vacina Meningocócica ACWY

Vacina Meningocócica C

Vacina Pneumocócica conjugada 13-valente

Vacina Pneumocócica 23

Vacinas que podem ser encontradas conforme o calendário da rotina de cada grupo (Calendário Infantil; Calendário do Adolescente; Calendário do Adulto e Idoso)

Hepatite B: protege contra a hepatite B;

Poliomielite: protege contra a paralisia infantil;

Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo B (bactéria que causa meningite);

Pneumocócica 10-valente: protege contra o pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite;

Meningocócica C: protege contra o meningococo C, bactéria que causa meningite;

Rotavírus: protege contra diarreia e desidratação;

Tríplice Viral: protege contra sarampo, caxumba e rubéola;

Tríplice Bacteriana (DTP): protege contra difteria, tétano e coqueluche;

Tetraviral: imuniza contra sarampo, caxumba, rubéola e catapora;

Hepatite A: protege contra a hepatite A (infantil)

HPV: oferece proteção contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18, que causam verrugas genitais, câncer de colo de útero e outros;

Influenza: imuniza contra três vírus influenza que causam a gripe.

dT (dupla adulto): protege contra difteria e tétano;

dTpa: protege contra difteria, tétano e coqueluche (para gestantes e profissionais de saúde de maternidades e UTI neonatais);

Antirrábica humana: protege contra raiva.

Febre amarela: protege contra a febre amarela;

A sede do Crie Rio Branco fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, 595 – Centro, próximo ao INSS.