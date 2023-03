Saiu o edital do concurso ESA 2024 (Escola de Sargentos das Armas) com oferta de 1.095 vagas para ingresso no Curso de Formação e Graduação de Sargentos nas áreas geral, música e saúde. As provas ocorrerão em várias capitais, incluindo Rio Branco.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do próprio órgão, entre os dias 13 de março e 26 de abril de 2023.

Para homologar a candidatura, será preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 95,00.

Resumo do Edital

Vagas: 1.095

Cargo: Curso de Formação de Sargentos

Escolaridade: Nível Médio

Banca: ESA

Salário: R$ 3.825,00

Período de inscrições: 13/03/2023 até 26/04/2023

Taxa: R$ 95,00

Prova: 08/10/2023

Acesse o edital:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-3/sca-de-9-de-marco-de-2023-469376180