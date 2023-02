SOS Amazônia lança edital para construção do Ateliê da Floresta

A SOS Amazônia, por meio do projeto Nossabio – territórios conservados (Lira/IPÊ), lança edital para contratação de serviço especializado de pessoa jurídica para realizar a construção de uma unidade de produção de artefatos de resíduos de madeira no Seringal Floresta, comunidade Rio Branco, Reserva Extrativista Chico Mendes (Xapuri).

Os interessados devem encaminhar proposta até o dia 10 de fevereiro de 2023 para o e-mail [email protected], com o seguinte assunto: Edital_01/2023_nome_da_empresa. Entre a documentação exigida, a empresa deverá enviar atestados de capacidade técnica ou outras comprovações (contratos) relacionadas à execução dos serviços similares e proposta técnica e financeira assinada, incluindo cronograma de execução.

Será selecionada a empresa que obtiver maior pontuação nos critérios de avaliação, que incluem valor orçamentário da proposta, documentos solicitados no edital, demonstração de capacidade técnica e experiência com trabalhos semelhantes.

A execução da obra deverá ocorrer em até três meses, a contar da assinatura do contrato, sem prorrogação. De acordo com o projeto arquitetônico em anexo, a obra será composta por duas estruturas. A primeira será o ateliê de alvenaria e madeira, medindo 9,70m x 14m (135,8m²), com coberta de alumínio. A segunda será um galpão de madeira, com cobertura de alumínio para armazenar resíduos madeireiros, medindo 8,20m x 7,20m (59m²).

O objetivo do presente edital é estruturar a cadeia de artefatos de madeira oriunda do manejo florestal comunitário na Resex Chico Mendes, em Xapuri. A proposta é dar finalidade comercial aos resíduos florestais e possibilitar o desenvolvimento de atividade econômica com a implantação de uma unidade de produção de artesanato, denominada Ateliê da Floresta.

Confira os detalhes do edital.