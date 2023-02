A determinação do Governo do Acre de trabalhar em parceria com a bancada federal

A importância da união e do trabalho de parceria entre o governo e a bancada federal do Acre em benefício do estado foi destacada pela vice-governadora Mailza, ao participar da posse do senador Alan Rick, em solenidade no Plenário do Senado, na tarde desta quarta-feira, 1º, em Brasília.

“Vim trazer os cumprimentos pela conquista do mandato e reafirmar a determinação do governo do Acre em trabalhar junto aos parlamentares da bancada federal, para avançarmos nas melhorias para o nosso estado. Nosso governo está aberto ao diálogo e à parceria com a nossa bancada, e contamos com os parlamentares federais para nos ajudar a desenvolver os projetos estruturantes que queremos e que o estado precisa, para defender as causas do povo acreano e aportar recursos com este objetivo, porque nós dependemos disso”, afirmou a vice-governadora na posse de Alan Rick.

Objetivo é o bem do Acre

A parceria entre governo e bancada federal também foi destacada pelo chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Ricardo França, que participou das solenidades de posse dos deputados federais, pela manhã, e do senador Alan Rick, à tarde, juntamente com a vice-governadora Mailza e o procurador do Estado, João Paulo Setti.

“A eleição acabou e o objetivo de todos nós, governo e bancada, é um só, que é o bem do Acre, independente de ideologias partidárias”, disse França, destacando que essa é a posição e determinação do governador Gladson Cameli, juntamente com a vice-governadora Mailza.

A parceria com o governo também foi afirmada pelo senador Alan Rick, que destacou a importância da aproximação do governo com a bancada, destacando o entendimento de que a presença do governo, por meio da vice-governadora e do chefe da Repac, na posse dos parlamentares é uma demonstração dessa proximidade.

“Vamos continuar caminhando juntos pelo bem do povo do Acre”, disse Alan Rick, destacando que manterá o trabalho de parceria desenvolvido em seu mandato de deputado federal, “especialmente nas pautas mais urgentes”.

Entre as ações já realizadas com este objetivo citou investimentos na saúde “na reforma de hospitais, equipamentos e avanço da telemedicina, levando atendimento para municípios mais distantes”, além de “obras estruturantes em vários municípios” e o viaduto da Avenida Ceará, que deverá ser iniciado ainda este ano.

Os oito deputados federais do Acre empossados na manhã desta quarta-feira foram: Antônia Lúcia, Meire Serafim e Socorro Neri; Gehlen Diniz, Zezinho Barbari, Eduardo Velloso, Roberto Duarte e coronel Ulysses.