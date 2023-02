PM resgata casal e recupera veículos após roubo em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC===

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram dois veículos roubados e resgatou um casal, após serem vítimas de roubo seguido de sequestro, no bairro Jardim Nazle. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 1º de fevereiro.

Acionados via Centro de Operações da Polícia Militar, policiais do 1º Batalhão coletaram informações no local do roubo, de que o casal teria sido levado de sua residência, assim como seus dois veículos. Em ação rápida, um dos carros, um Toyota Rav4, foi encontrado na estrada do Calafate. Durante as buscas, o casal também foi encontrado na estrada de Porto Acre.

Informados sobre o fato via rede de rádio, uma equipe da 2ª Companhia Destacada de Plácido de Castro do 4º BPM, de serviço na barreira que faz divisa entre Plácido de Castro e a Bolívia, visualizaram a caminhonete Toyota Hilux que, ao receber ordem de parada, acelerou e foi acompanhada pelos militares. Cerca de 200 metros à frente, o motorista abandonou o veículo e se evadiu para o lado boliviano.

Os veículos e as vítimas do crime foram encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis. Equipes da PMAC continuam em busca dos envolvidos.