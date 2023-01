O Instituto Federal de Educação do Acre está com inscrições abertas para vaga de professor substituto de Matemática, no campus Xapuri.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.

O requisito para participar da seleção é que o candidato tenha graduação/licenciatura em Matemática.

O processo seletivo para a contratação de professor substituto será composto apenas de prova de títulos.

As inscrições encerram no dia 27 de janeiro.

Para saber mais informações, basta acessar o site do Ifac.