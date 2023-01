Após reunião no DF, Petecão anuncia levantamento no CADÚnico

O senador Sérgio Petecão (PSD), a vice-prefeita e secretária de Assistência Social de Rio Branco, Marfisa Galvão, se reuniram com o novo ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, para tratarem dos desafios e novos projetos para a área social em Rio Branco e municípios do Acre. A reunião aconteceu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira (17).

A reunião culminou com o início do trabalho de levantamento preciso de dados do Cadastro Único e beneficiários de programas sociais no Acre a fim de estabelecer o volume de investimento que será realizado na região com o apoio do governo federal.

Marfisa informou que Rio Branco padece de mais atenção para projetos de assistência social. “Vivemos em uma capital com alto volume de pessoas humildes. Precisamos do apoio da esfera federal para oferecermos uma melhor qualidade de vida às pessoas que mais precisam”, disse.

O senador Sérgio Petecão se comprometeu em apoiar projetos sociais no Acre por meio de atuação da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), uma das mais importantes comissões do Senado, da qual foi presidida pelo senador nos últimos quatro anos.