Ex-secretário de Saúde no governo de Tião Viana (PT), Gemil Júnior, do União Brasil, tomou posse nesta quinta-feira (5) como deputado estadual na Assembleia Legislativa. A posse foi feita pelo presidente da Aleac, Nicolau Júnior, que repassou ao novo deputado exemplar da Constituição do Estado do Acre.

Gemil estava na chapa do PDT quando concorreu à Aleac e agora o titular da vaga, Luiz Tchê, foi nomeado secretário de Desenvolvimento Agrário. “Contem comigo. Agradeço a cada voto que tive em 2018, agradeço a todos”, disse Gemil, que atuará como deputado por menos de um mês, uma vez que é suplente de senador na chapa de Alan Rick.

