Prefeitura de Rio Branco executa obras no bairro Nova Esperança

A Prefeitura de Rio Branco vem trabalhando diariamente para resolver os problemas que surgem nas ruas da cidade. No bairro Nova Esperança, na Travessa da Serra, a prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), realiza a recuperação da drenagem da via, para resolver o entupimento que surgiu em decorrência das últimas chuvas.

O serviço precisou ser realizado com máquinas, haja vista que havia muito lixo dentro dos bueiros e até uma geladeira fora encontrada no local.

A gente está fazendo desobstrução e recuperação de drenagem, tinha até geladeira, muita sujeira dentro. Foi preciso desobstruir tudo para poder fazer a recuperação bem feita, afirmou o encarregado Agemiro Sales.

O problema ocorre devido ao córrego que corta os bairros Vila Betel ll e Nova Esperança. O presidente da Associação de Moradores da Vila Betel, Victor Silva, pediu que os moradores não joguem mais lixo dentro do córrego, para evitar esse tipo de transtorno.

Eu venho pedir a conscientização dos moradores, para que não joguem lixos dentro do córrego, porque vem ocasionando vários problemas.

Essa foi a 4ª limpeza no córrego que a Secretaria de Cuidados com a Cidade realizou somente este ano. De acordo com o coordenador de limpezas de córregos, Aroldo Nascimento, em cada limpeza se retira mais de 30 toneladas de lixo. A gente atendeu o pedido da Associação dos Moradores, sempre que a gente vem é assim.