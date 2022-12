Na manhã desta quinta-feira (08) a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), promoveu uma audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 120/22, de autoria do Poder Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do

Estado para o exercício financeiro de 2023. O orçamento ultrapassa mais de 8 bilhões de reais.

Representantes da Casa Civil, Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC),Ministério Público do Estado (MPE), Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Defensoria Pública do Estado (DPE) participaram da

discussão que foi comandada pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do Poder Legislativo.

O PL prevê uma receita de R$ 8.398.777, valor acima do orçamento utilizado neste ano, que foi aprovado no montante de R$ 7,8 bilhões da Lei Orçamentária Anual. O Poder Judiciário do Estado passou de 8% para 9,75%; já o Tribunal de Contas do Estado de 1,9% para 2,3%; o Ministério Público de 4% para 5% e a Defensoria Pública de 0,9% para 1,5%.

Outra proposta da LOA/2023 são as emendas individuais dos deputados estaduais que dobram de valor na próxima legislatura. Assim, aos 24 integrantes da Aleac caberá o montante de R$ 48 milhões. Metade desse valor deve destinar-se para áreas sensíveis como saúde, segurança, educação e infraestrutura. A outra metade pode ser indicada a qualquer setor. Para garantir a contrapartida das emendas, o governo acena com celeridade na liberação de emendas até o fim do ano.

Também é parte integrante do Projeto de Lei de Orçamentária de 2023, Orçamento Criança e Adolescente (OCAD), instituído pela Lei Estadual 3.762, de 19 de julho de 2021, que consiste na soma dos gastos orçamentários destinados às ações e programas que visam à proteção e o desenvolvimento da criança e do adolescente, nas diferentes áreas setoriais e políticas públicas, seja de forma exclusiva ou indireta.

O deputado Chico Viga (PDT) presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Aleac, que conduziu a reunião, falou sobre a importância do debate, uma vez que a LOA é peça fundamental para as contas públicas.

“O orçamento público é a previsão do orçamento nas despesas em que serão utilizados. Sendo peça fundamental para as contas públicas,

definindo prioridades na aplicação dos recursos que o governo arrecada. Todos os anos as mudanças são ajustadas, se adequando às necessidades e definindo gastos conforme a receita arrecadada pelo Estado”, disse.

Em sua fala, Jonathan Xavier Donadoni, secretário de Estado da Casa Civil do Acre, disse que a peça orçamentária encaminhada à Aleac é realista diante do cenário de dificuldade do exercício do ano de 2023.

“Estamos aqui hoje de espírito aberto para discutir esse PL. A equipe do governo se empenhou ao máximo para elaborar essa peça. Claro que o projeto ao chegar nesta Casa receberá as devidas observações e emendas por parte dos deputados estaduais. Ontem, tomamos conhecimentos de algumas emendas que achamos inclusive muito pertinentes, elas poderão ou não ser incorporadas à proposta”, disse.

Donadoni falou ainda sobre a reforma administrativa que deve ser encaminhada à Assembleia antes do recesso parlamentar. “Estaremos apresentando, às 13 horas, ao governador, o resultado final da reforma administrativa do Estado. O que se buscou nesta reforma foi o fortalecimento das estruturas técnicas das secretarias. Diferente do que é hoje onde temos um número de diretorias, de CECs de chefia não definida em cada secretaria. Na nova reforma teremos um número definido por secretaria. Um número mínimo visando dotar de capacidade essas

secretarias”, enfatizou o secretário.

Em seguida, Lomário do Valle, diretor de programação e orçamento da Seplan, fez uma apresentação da peça orçamentária para 2023, mostrando as divisões do orçamento e os critérios e cortes adotados para tal. Na oportunidade, os deputados estaduais também puderam fazer seus questionamentos e considerações acerca do projeto.

Lonmário Moraes do Valle frisou ainda que a dependência do Acre do governo federal no próximo ano vai ser maior que em 2022. O secretário observou que em 2022, a dependência do Acre de Brasília foi de 68%. “A nossa arrecadação própria ficou na casa dos 32%”, pontuou. Com as perdas de arrecadações próprias de ICMS, IPVA e ICMD, ele

pontuou que a previsão de receita própria será de 28% apenas, ficando o Acre 72% dependente de repasses federais. “Ficaremos 72% dependente. Estamos prevendo um cenário não muito bom. Uma perda que a gente terá com relação às nossas receitas próprias de ICMS, IPVA, ICMD”, salientou Lonmário.

O que disseram os parlamentares:

Daniel Zen (PT)

“O Estado tem que partir parte do princípio de uma visão conservadora de

que deve ter uma receita abaixo do que as previsões de gastos. É mais

fácil suplementar do que contingenciar. Estimar uma receita menor do

que ela vai acontecer é prudência, e o governo tem subestimado isso. ”

Roberto Duarte (Republicanos)

“Não posso deixar de parabenizar os colegas da oposição e

independência, pois se não fosse eles, não haveria essa audiência pública.

O deputado Daniel Zen, que infelizmente não foi reeleito e fará muita falta

nesta Casa, Edvaldo Magalhães, Jenilson Leite e outros, vocês fazem a

diferença aqui. Na próxima semana votaremos projetos importantes sobre

crimes contra a mulher, contribuí como pude, assim como também dei

sugestões quanto ao orçamento. ”

Jenilson Leite (PSB)

“Quero chamar a atenção para a apresentação feita pelo com o diretor de

Planejamento Orçamentário, Lonmário, sobre o Orçamento para 2023 na

parte em que ele fala da dependência do Acre do governo federal no

próximo ano vai ser maior que 2022. Nós estamos na medida em que o

tempo passa, dependendo mais dos repasses federais. Isso significa que as

políticas públicas estão sendo desenvolvidas de maneira em que essa

dependência se torna cada vez maior. Cadê os investimentos na área da

agricultura por exemplo? Se não fosse as emendas esse setor não teria

orçamento praticamente. A gente precisa de iniciativas que façam

contraponto a essa dependência, os resultados daqui mais dez anos não

serão bons”.

Edvaldo Magalhães (PCdoB)

“Quero destacar o tema que foi o mais realçado aqui nesse encontro, que

é a questão das mulheres. O deputado Daniel Zen foi o autor de uma

audiência pública onde todos os parlamentares fizeram vários pactos e

compromissos com a doutora Patrícia, e ela hoje veio cobrar o resultado

desses acordos. De fato, não dá para entender uma questão, nós votamos

a LDO nesta Casa, e em função daquela audiência, apresentei uma

emenda à proposta que abriu uma rubrica para que tivéssemos um

programa para contemplar uma política pública que amparasse as vítimas

de feminicídios. Criamos ali um valor para ser a partida na elaboração

desse orçamento que foi de R$ 1 milhão. Artigo este que foi vetado pelo

governo do estado, mas, nós derrubamos o veto neste plenário, portanto,

prevaleceu o texto originário. Acontece que a peça original quando

chegou aqui foi com o valor de R$ 100 mil, ou seja, esqueceram de

acrescentar vários zeros. Isso é um desrespeito com a decisão do plenário

desta Casa. Os técnicos certamente chegaram a um acordo de que o artigo

não seria legal. Então eu pergunto, o que está em vigor? Inclusive,

apresentei ao relator outra emenda para que o valor chegue a R$ 2

milhões. Espero sinceramente que o desdobramento dessa peça

orçamentária retorne à Aleac com essa correção, e que acolha diversas

outras medidas que estão sendo discutidas hoje aqui, porque cabe nela”.