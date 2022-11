Richarlison marca golaço, Brasil vence Sérvia e estreia bem na Copa

O Brasil começou com vitória sua busca pelo hexa. Na tarde desta quinta-feira, a Seleção estreou na Copa do Mundo do Catar superando a Sérvia por 2 a 0, no Estádio Lusail. Richarlison foi o grande protagonista da partida e marcou os dois gols do time brasileiro.

Antes, em jogo que abriu o grupo do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça levou a melhor e venceu Camarões por 1 a 0 nesta quinta-feira. O gol único da partida foi marcado por Embolo, nascido no país africano e naturalizado europeu, que fez questão de não comemorar após balançar as redes. A partida foi bastante equilibrada e com poucas oportunidades para ambas as seleções.

Relacionado