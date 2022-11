Síndromes gripais mostram sinal de crescimento nas próximas três semanas no Acre

No curto prazo, o Acre apresenta sinais de crescimento das síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs) mas no longo prazo o cenário é de estabilidade, segundo o boletim InforGripe divulgado nesta quarta-feira (23) pela Fiocruz.

O curto prazo é de três semanas e o longo, de seis semanas. Nessa atualização atualização do InforGripe observa-se que apenas 15 dos 27 Estados apresentam sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 46 Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Na maioria desses estados observa-se sinal de crescimento na população adulta, especialmente nas faixas etárias acima dos 60 anos, sugerindo associação com o aumento de casos de SRAG. No Amazonas, onde o aumento de casos positivos para Covid-19 na população adulta se iniciou mais cedo, tal cenário não se refletiu em aumento expressivo e duradouro de casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe. O ligeiro aumento identificado no mês de outubro já apresenta sinais de estabilização em patamares relativamente baixos. No entanto, o cenário epidemiológico dos demais estados reforça a importância de manter a vigilância ativa para monitorar eventuais alterações de maneira oportuna.

Para Rio Branco, o cenário de crescimento no curto prazo e de estabilidade no longo prazo conforme observado no Estado. Em 17 das 27 capitais brasileiras há sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 46: Aracaju, Belém, plano piloto e arredores de Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina.

Na maioria dessas capitais que apresentam algum sinal de consistência no crescimento, tal cenário é observado na população adulta. Tais sinais estão possivelmente associados ao aumento nos casos de SRAG positivos para Covid-19 identificados nos estados correspondentes.

Acesse e saiba mais Boletim InfoGripe – semana 46/2022