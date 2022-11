Mais de 2,6 mil casos de leptospirose em Rio Branco em 10 anos

Blood sample tube with laboratory requisition form for Leptospirosis test

Blood sample tube with laboratory requisition form for Leptospirosis test

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, concluiu nesta sexta-feira, 18, o curso de Vigilância e Controle da Leptospirose.

O curso foi realizado em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Acre (UFAC) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com participação dos Agentes de Controle de Zoonose e Agentes de Combate a Endemias da SEMSA e alunos de Medicina Veterinária da Ufac.

A leptospirose é uma doença bacteriana causada por bactérias do gênero Leptospira spp. que afeta seres humanos e animais, frequentemente transmitida pelo contato com água infectada pela urina de ratos.

É uma zoonose de grande importância social e econômica, por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos mais graves, sendo que no período de 2012 a 2022, foram confirmados no município de Rio Branco 2.667 casos de Leptospirose. (Semsa)