Léo de Brito é o 5o acreano na equipe de transição de Lula

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, 22, no Centro de Convenções do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, o vice-presidente eleito Geraldo Alckimin, coordenador da transição de governo, anunciou o nome do deputado federal Leo de Brito (PT-AC) para compor o grupo técnico da Ciência e Tecnologia.

“Me sinto honrado por ter meu nome escolhido e por poder dar a minha contribuição na equipe de Transição do governo Lula, sobretudo nesse momento tão importante da história do nosso país”, declarou Leo de Brito.

Além do parlamentar acreano, o grupo técnico de Ciência e Tecnologia conta também com o deputado federal Expedito Neto (PSD-RO).

Leo de Brito é o quinto acreano a compor a equipe de transição, ao lado da ex-ministra Marina Silva; ex-senador Jorge Viana; ex-governador Binho Marques e o líder indígena Benki Piyãko.

Na coletiva desta terça-feira, foram anunciados os grupos técnicos de Agricultura e Pecuária; Desenvolvimento Social; Centro de Governo; Cidades; Comunicações; Cultura; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Regional; Direitos Humanos; Educação; Esporte; Igualdade Racial; Indústria, Comércio e Serviços; Infraestrutura; Justiça e Segurança; Juventude; Meio Ambiente; Minas e Energia; Mulheres; Pesca; Planejamento; Previdência; Relações Exteriores; Saúde; Trabalho; Transparência e Turismo.