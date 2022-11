População usa máscaras nas ruas do Rio de Janeiro, desde ontem (23) a prefeitura tornou o uso obrigatório através de decreto.

Em setembro de 2022, o volume de serviços no Acre se expandiu 0,9% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O setor está 2,9% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 9,2% abaixo ponto mais alto da série histórica (fevereiro de 2014).

Na série sem ajuste sazonal, frente a setembro de 2021, o volume de serviços cresceu 5,6%, interrompendo três resultados negativos O acumulado do ano chegou a 2,4% e o acumulado nos últimos doze meses passou de 4,5% em agosto para 3,5%.