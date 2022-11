Gefron intercepta sequestradores, resgata casal e prende um acusado

O Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron/AC) prendeu um indivíduo e resgatou um casal que havia sido sequestrado no Distrito de Extrema (RO), a 180 quilômetros de Rio Branco. Na operação, na madrugada de terça-feira, 8, na BR-364, houve perseguição após os acusados furarem o bloqueio do Gefron no posto fiscal da Tucandeira, distante 119 quilômetros da Capital acreana, e perderem o controle do veículo, alguns quilômetros depois.

“Nós demos ordem de parada, mas eles continuaram em direção a Rio Branco. Foi neste momento que fizemos o acompanhamento tático”, afirma o delegado de Polícia Civil Rêmulo Diniz, do Gefron/AC, explicando que a polícia saiu em perseguição aos criminosos.

Segundo os policiais, as vítimas acenavam pelos vidros do carro e os indivíduos disparavam contra a viatura policial, numa velocidade estimada em 170 quilômetros por hora, segundo a própria polícia.

Um dos suspeitos foi preso, e outro, o único que estaria armado, fugiu tomando rumo ignorado. A equipe teve o apoio de todas as forças policiais para fechar o cerco em Rondônia e no Acre, que prontamente se mobilizaram, prestando apoio mútuo.

Por conta do fato ter se iniciado em Rondônia, vítimas, o veículo e o acusado foram apresentados na Delegacia de Extrema. (Asscom/Sejusp)