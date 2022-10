Acrelândia prorroga inscrição para procurador jurídico; veja edital

O prazo de inscrição de inscrição para procurador jurídico em Acrelândia sofreu mudança. Agora, os interessados tem até o próximo dia 13 de outubro para fazer a inscrição.

O edital com a mudança pode ser acessado abaixo:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No001/2022/CMA/AC, DE 29 DE JUNHO DE 2022.

A Câmara Municipal de Acrelândia do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal no 790 de 13 de Abril

de 2022 e Decreto Municipal no 131 de 24 de Junho de 2022, torna pública a retificação no 3, em atendimento ao solicitado pelo Ministério Público

do Estado do Acre, referente ao Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para seu quadro de pessoal, conforme segue:

I – DA ALTERAÇÃO DE REQUISITO DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO

a) Altera-se o requisito do cargo de Procurador Jurídico que passa a vigorar com a seguinte redação:

C04 Procurador Jurídico Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na OAB.

II – DA REABERTURA DE INSCRIÇÃO SOMENTE PARA O CARGO PROCURADOR JURÍDICO

a) Em virtude da alteração do requisito do cargo de Procurador Jurídico, reabre-se as inscrições somente para o referido cargo com o seguinte

Cronograma Previsto:

EVENTOS – SOMENTE PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DATAS PREVISTAS

Período de inscrições pela Internet 28/09 a 13/10/2022

Último dia para pagamento do boleto bancário 14/10/2022

Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos

Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência – PCD

Divulgação preliminar das inscrições

18/10/2022

Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com

Deficiência – PCD

Recursos contra o resultado das inscrições preliminares

19/10 e 20/10/2022

b) Demais datas do Cronograma Previsto permanecem inalteradas.

III- DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital de Abertura deste Certame.

b) Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones:

0800 668 2175 / (21) 3674-9190, ou pelo e-mail [email protected]

Acrelândia/AC, 26 de setembro de 2022.

GILBERTO FRANSA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA

