Competitiva, pecuária de corte do Acre cresce 6,4% na pandemia e é 60% voltada à exportação

De acordo com a Embrapa, o Acre destaca-se pelo crescimento da pecuária de corte nos últimos anos. Em 2021, o rebanho bovino contabilizou 4,047 milhões de cabeças, segundo a Pesquisa da Pecuária Municiapl (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um aumento de 6,4% quando comparado a 2020.

Ou seja: o setor enfrentou a pandemia da Covid-19 apresentando resultados positivos.

Esses dados e soluções tecnológicas como o amendoim forrageiro, a cultivar BRS Capiaçu e a suplementação estratégica à pasto serão apresentadas no próximo sábado, 8 de outubro, às 8 horas, como parte do dia de campo do Simpósio Acreano de Pecuária de Corte, na Fazenda Recreio, localizada na Br 367(Rio Branco – Porto Velho). A 3ª edição do simpósio ocorre entre os dias 7 e 8 de outubro, com início no Auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O evento tem o objetivo de promover a troca de experiências e debater os desafios e alternativas tecnológicas para melhoria da eficiência e rentabilidade da atividade pecuária no Estado. Realizado pelo Grupo de Estudos em Pecuária de Corte da Ufac (Gespec), RA Consultoria e Animallia (Empresa Jr de Medicina Veterinária), o evento é voltado para profissionais de ciências agrárias, estudantes, produtores rurais e demais

O analista da Embrapa, Daniel Lambertucci, informa que o gado é criado predominantemente em sistemas de produção a pasto, sem o confinamento dos animais no Acre. Esse aspecto reduz os custos de produção e garante competitividade no mercado nacional. Atualmente, cerca de 60% da produção é enviada para outros Estados e para o exterior.

Para falar sobre as tecnologias que contribuem para melhorar ainda mais este cenário na pecuária de corte acreana, o evento contará com palestras de especialistas da Embrapa Acre, Carlos Maurício de Andrade, Maykel Sales e Daniel Lambertucci. (Com Embrapa)