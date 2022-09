Mega-Sena acumula pela 13a vez e paga R$200 mi dia 28

O sorteio do concurso 2.523 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (24) em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio principal pela décima terceira vez seguida. O valor estimado do próximo sorteio pode chegar a R$ 200 milhões, o maior em sorteios regulares de 2022.