Acrelândia alerta para golpe do falso precatório: cuidado

Aqueles munícipes que receberam qualquer ligação ou mensagens referente ao assunto, apresentem os prints no departamento de Tributos da Prefeitura ou através do e-mail: tributos@acrelandia.ac.gov.br para que o munícipio adote as providências cabíveis.

Como medida inicial a prefeitura acionou as autoridades da Segurança Pública para investir o caso. “Não cai no golpe. Fique esperto”, alerta a prefeitura de Acrelândia.

Conforme já alertou o TJAC, criminosos se passam por servidores da Justiça dos Estados do Amazonas, Acre e Amapá para aplicar o golpe.