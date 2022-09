Concurso do Senado: prazo de inscrição termina nesta quarta (21)

Termina nesta quarta-feira (21) o prazo de inscrição para o concurso do Senado Federal. São 22 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com 980 vagas. As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site da FGV, responsável pelo processo seletivo, e o pagamento da taxa precisa ser feito até sexta-feira (23).

Os editais foram publicados no dia 23 de agosto. No mesmo dia, foi aberto o prazo para inscrição no concurso. Há vagas para analista legislativo nas áreas de administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, informática legislativa, processo legislativo e registro e redação parlamentar. Também há vagas para advogado; consultor legislativo e técnico legislativo/policial legislativo.

O último concurso do Senado foi feito há dez anos. Desta vez, a validade será de dois anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Isso significa que os aprovados para o cadastro de reserva têm chance de convocação até quatro anos após a homologação dos resultados. Das 980 vagas para o cadastro de reserva, 704 são de concorrência geral, 205 são para negros e 71 são para pessoas com deficiência.

As taxas de inscrição custam R$ 55 (técnico legislativo), R$ 73 (analista legislativo) e R$ 94 (advogado e consultor). Os salários vão de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68. Os candidatos a todos cargos deverão ter ensino superior completo em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de outras exigências de acordo com cada vaga.

Fonte: Agência Senado