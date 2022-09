Seplag: preço da banana sobe quase 12% e pressiona nova alta da cesta básica no Acre em agosto  

Divulgada nesta sexta-feira (16), a pesquisa da Secretaria de Planejamento do Acre (Seplag) mostra que, em agosto, o custo total da cesta básica alimentar para uma pessoa foi de R$ 493,90. Dessa forma, comparando os resultados da pesquisa com mês anterior, julho, constatou-se alta de 0,23% no valor total da cesta.

De acordo com a pesquisa realizada em agosto, constatou-se que dos 14 produtos que compõem a cesta básica alimentar, 8 registraram alta de preço em relação ao mês de julho/2022, sendo o mais expressivo no item banana, que registrou variação positiva de 11,56%, na sequência a farinha de mandioca (6,51%), leite (5,72%), mandioca (4,67%), manteiga (3,24%) e frango (1,28%). Em contrapartida, seis produtos tiveram recuo de preço, com destaque para o tomate que registrou variação negativa de -8,90%, seguido pelo óleo (-7,18%), carne (-1,98%), pão (-1,88%) e feijão (-1,16%).

A Seplag diz que apesar do aumento significativo de 10,60% que ocorreu de fevereiro para março na cesta alimentar, evidenciando o impacto da crise do coronavírus e da inflação nos preços dos alimentos, de março para abril se observa uma leve queda de -0,87%, de abril para maio de – 1,33% e de maio para junho de – 0,65%, e um pequeno aumento de preço em julho e agosto de0,12% e 0,23%, respectivamente.