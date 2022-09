Ministério Público vai ao Hospital da Criança investigar incêndio em UTI

Na tarde deste domingo, o MPAC realizou uma vistoria no Hospital da Criança, que funciona nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco.

Segundo o promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior, que responde pela 1ª Promotoria Especializada da Saúde, o objetivo foi verificar as condições de atendimento das crianças que foram transferidas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a semi-intensiva, após um incêndio registrado na madrugada de ontem.

O MPAC acompanha as investigações que apuram as causas do acidente.