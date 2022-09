A grande faxina no São Franciso após uma década de abandono

Na capital do Acre, a prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal do Meio Ambiente (Semeia) promoveu a limpeza no Igarapé São Francisco que há mais de 10 anos não passava por uma faxina para marcar o Dia Mundial de Limpeza, um movimento cívico, que começou em 2008 na Europa, e se estendeu por todo o mundo. Hoje são mais de 190 países envolvidos com o propósito de limpar, em um único dia, o planeta Terra.

Com barcos, motosserras e mais de 30 homens, os trabalhos foram iniciados na manhã do útimo sábado, (17). O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom fez questão de prestigiar e colocou literalmente a mão na massa.

“O ano passado quando deu aquela enchente, eu consegui vêr pedaço de fusca, geladeira, sofá e ventilador. O que tinha de lixo nesse São Francisco dava dor de vê”, explicou o prefeito.

De acordo com o secretário da Semeia, Carlos Nasserala a presença da imprensa divulgando essa ação foi muito importante.

“Nós estamos muito felizes com essa ação. O nosso prefeito aqui botando a mão na massa, buscando a limpeza. Ele mesmo vendo, mostrando o que se deve fazer. Nós estamos fazendo a nossa parte’, enfatizou.

Depois do trabalho de retirada de entulhos do igarapé o prefeito seguiu para o bairro Placas onde a secretaria municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) realiza um Mega Mutirão de limpeza em dois bairros: Placas e Ayrton Senna. O serviço está contemplando 52 bairros da regional.