Acrelândia faz levantamento de áreas de risco na cidade

A Prefeitura de Acrelândia realizou em conjunto com a Defesa Civil Estadual, visitas em locais de área risco, visando implementar políticas para sanar os problemas de Acrelândia.

De acordo com o prefeito em exercício, Graia Caetano, a ideia é apresentar as áreas que precisam da intervenção da Defesa Civil e também discutir políticas para contribuir para a população. A agenda contou com a presença do Coronel Falcão, Coordenador da Defesa Civil, secretário municipal de assistência social Regiane Teixeira, Secretário de Planejamento Airton e o Engenheiro Lucas e do vereador Trazibe.

No encontro Regiane Teixeira (Assistência Social) explanou ao coordenador da Defesa Civil as maiores necessidades de Acrelândia, em caso de estado de calamidade e frisou que sua pasta em parceria com as demais Secretarias e órgãos do sistema assistencial, tem uma atuação direta nos casos. A gestora aproveitou para levar as autoridades em locais de riscos e já informou que o prefeito Olavinho fará a interdição do local.

Regiane também informou que a prefeitura estuda elaborar uma lei municipal, visando garantir o aluguel social, a famílias carentes, em caso de desastres naturais. Já o Engenheiro do município, Lucas, pediu a Defesa Civil apoio para realizar alguns ensaios geotécnicos no município.

Por fim, o vereador Trazibe, relatou que o problema nas áreas de riscos já vem desde gestões anteriores, e que o prefeito Olavinho e equipe, estão tentando sanar as questões, em parceria com a Defesa Civil e o Governo do Estado.