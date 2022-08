A abertura do rodeio profissional garantiu muita emoção na noite desta sexta-feira, 5, na Expoacre 2022. Com a arquibancada da Arena do Parque de Exposições de Rio Branco completamente lotada, os mais de 30 peões realizaram as montarias apresentando repertórios de habilidade, concentração e equilíbrio, que envolveram o público presente, que acompanhava atentamente cada competidor que buscava ficar oito ou mais segundos em cima do touro.

Após a cerimônia oficial, que contou com show pirotécnico, queimas de fogos e desfiles de bandeiras, iniciou-se uma disputa acirrada entre os peões, visando à classificação para a próxima fase da competição.

“É um grande evento, porque foram convidados peões campeões do Acre e de estados vizinhos, além de selecionarmos os melhores touros”, afirma um dos coordenadores de arena, Leonardo Lacraia.

Os 20 melhores peões avançaram para a segunda etapa, que será neste sábado. Na nova disputa, classificam-se dez para as semifinais, a ser realizada no domingo, 7, data que marca também a grande final, com cinco peões e o encerramento da Expoacre. Todos os finalistas são premiados, com o campeão recebendo o maior prêmio: uma moto 0 km.

Peão experiente com mais de 20 conquistas em 16 anos de montaria, José Taison afirmou que está pronto para buscar mais um título.

“Estou tranquilo e vou em busca de mais uma conquista. A minha preparação é o ano todo. Assim que acaba uma competição, já estou treinando de novo”, conta.

O acreano Matheus Bernardino, de 18 anos, campeão do rodeio Supremax da Expoari 2022 (Ariquemes, em Rondônia), é um dos favoritos ao título do Rodeio da Expoacre, após vencer a competição que reúne os melhores peões do Brasil.