O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de Rio Branco foi de 0,81%, ficando 0,60 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de maio (0,21%). No ano, o IPCA de Rio Branco acumula alta de 5,17% e, nos últimos 12 meses, de 11,36%, acima dos 11,33% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2021, a variação havia sido de 0,78%. Os dados foram divulgados hoje (11/7) pelo IBGE. A Equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim de Preços ao Consumidor que brevemente será divulgado.