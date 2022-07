Conselho de Saúde de Rio Branco inscreve até 15 de julho organizações da sociedade civil para eleições

O Conselho Municipal de Saúde comunica que estão abertas as inscrições para o Processo eleitoral Suplementar Triênio 2021 – 2024, para o segmento de Gestores e Prestadores de serviços na área da saúde do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco.

As entidades interessadas em participar do processo eleitoral, devem se dirigir à sede do colegiado, localizada na Rua Pernambuco, n°1040 – Bosque, até o dia 14 de julho, em horário comercial (8h às 12h e das 14h às 17h).

As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição, especificando o segmento a que pertence a entidade e a vaga para a qual está se candidatando.

Documentos necessários

– Cópia da ata de fundação ou de ato legal e registro em cartório;

– Cópia do estatuto e/ou regimento interno da entidade;

– Comprovante de atuação de, no mínimo, 2 (dois) anos de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

– Cópia de documento oficial com foto do representante da entidade inscrita que irá participar da votação.

Encerrado o prazo para as inscrições das entidades, a Comissão Eleitoral divulgará no prazo máximo de 03 (três) dias corridos na sede da Secretaria Executiva do CMS, a relação das entidades habilitadas a concorrerem à eleição.