AC-445: começam as obras da rodovia que liga Bujari a Porto Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, vistoriou nesta quarta-feira, 8, as obras da rodovia AC-445, entre os municípios de Bujari e Porto Acre. A construção está dividida em dois lotes, sendo o lote I com extensão de 19,60 km e o lote II com extensão de 18,66 km.

“Nosso governo tem trabalhado para cuidar do povo, e é isso que estamos fazendo. São mais de R$ 25 milhões para implantação e pavimentação da AC-445 entre os municípios de Bujari e Porto Acre, e estamos avançando a cada dia para essa importante ligação entre esses dois municípios. A equipe do Deracre tem vistoriado os trabalhos para pedir mais celeridade e garantir que os serviços sejam executados”, afirmou Sula Ximenes.

Com um valor total de contrato de R$ 42 milhões, a obra conta com emenda parlamentar de R$ 126 milhões, do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, destinada ao governo do Acre para as estradas estaduais.

O objetivo principal da iniciativa é a realização de serviços de implantação e pavimentação da rodovia AC-445, que conectará os municípios de Porto Acre e Bujari. A obra beneficiará não apenas os moradores dessas localidades, mas também todos aqueles que utilizam as rodovias estaduais, facilitando a mobilidade na região.