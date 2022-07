Hildegard: “Bocalom tem boa vontade, mas não tem equipe”

A falta de respostas para as diversas indicações de melhorias para a cidade realizadas pelos vereadores da CMRB foi o tema da fala do vereador Hildegard Pascoal (União Brasil). O parlamentar subiu na tribuna na sessão desta quinta-feira (30) e teceu inúmeras críticas aos secretários do prefeito Tião Bocalom e afirmou que a Câmara não possui base

“O que me preocupa nesta casa é que somos a famosa base do prefeito e lá fora a população diz que estamos vendidos, recebi uma ligação de um morador, reivindicando uma revitalização da rua Jorge Rivasplata e pasmem, fui olhar no sistema já tinha sido realizada só no ano passado, três indicações para esta rua e o IPTU chega lá, viu!”

Ainda em sua fala, Pascoal disse que se sentia indignado ao assistir o programa de TV local, onde o apresentador mostra diariamente relatos da população clamando por melhorias para a cidade.

“Uma coisa que me revolta é assistir esses programas e ver os pedidos da população, e que eu sei que já realizei uma indicação para aquele local, e ainda escutamos a população dizer que trabalhamos apenas três dias por semana, o nosso trabalho é daqui da porta pra fora, tenho trabalhado e muito, mas a falha está no executivo. Já escutei todos os vereadores dizer o prefeito tem boa vontade, mas não tem equipe”, concluiu.