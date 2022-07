Preocupado com números de casos de Covid-19 registrados nos últimos dias em todo o Acre, o vereador Francisco Piaba (União do Brasil) usou a tribuna na sessão desta quinta-feira para fazer um alerta e defendeu o retorno do uso das máscaras novamente.

Em sua fala, Piaba ressaltou a multiplicação dos registros que saltou de 190 em maio para mais de 619 em junho

“Peço que a população continuem com os cuidados, que usem a máscara em lugares de muitas aglomerações para evitar que esta doença domine nosso estado novamente”. Concluiu.