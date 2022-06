Edital com mais de 120 vagas para Bombeiro pode sair hoje (27/6)

Dois editais devem sair ainda nesta segunda-feira (27) com dezenas de novas oportunidades de trabalho no serviço público do Acre:

1) Edital da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) pode ser publicado nas próximas horas informando vagas e tudo o mais, com oportunidades para níveis médio e superior.

2) Edital extra elevando de 120 para 240 as vagas no concurso do Corpo de Bombeiros do Acre.

“Da Saúde é um concurso que também queremos trabalhar com emergência”, disse nesta segunda-feira (27) o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, em entrevista ao jornalista Jairo Carioca no programa Cidadania, da Rádio Aldeia FM.

ATUALIZAÇÃO: O edital da Sesacre já está publicado. Ver na seção Atualidade.