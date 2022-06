O deputado Pedro Longo, Líder do Governo na Aleac, disse nesta quarta-feira (22) permanece ao lado dos concursados do Corpo de Bombeiros, corporação que ficou dez anos sem realizar um concurso. “Não há razão para aqueles que foram aprovados no TAF fiquem de fora”, disse.

Segundo ele, há possibilidade de alteração do edital por parte do Governo do Estado e isso deve ser feito -é que ele irá apelar ao secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

“Tenho certeza que essa luta será vitoriosa”, disse.