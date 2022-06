IF Goiano divulga resultado final para contratação de professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 12, DE 12 DE MAIO DE 2022HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no uso de suas atribuições, juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Diretoria de Gestão de Pessoas tornam público o RESULTADO FINAL do PROCESSO SELETIVO Nº 12/2022, para CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE, referente ao Edital publicado em 12 de maio de 2022.

Pós-Graduação em Ensino para a Educação Básica (PPG-ENEB) – Campus Urutaí Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 00115539 DANIEL VALÉRIO MARTINS 2366 10,0 8,2 9,3 Aprovado

Pós-Graduação em Agroquímica (PPGAq) – Campus Rio Verde Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 0115459 NERILSON MARQUES LIMA 2005 10,0 7,4 9,0 Aprovado 5498 DOUGLAS DA COSTA GONTIJO 1200 6,0 9,0 7,2 Demanda qualificada 00115408 THÂMARA MACHADO E SILVA 545 2,7 6,2 4,1 Desclassificada

Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA) – Campus Iporá Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 00115477 VIVIANE PATRÍCIA ROMANI 1587 10,0 8,4 9,4 Aprovada

Pós-Graduação em Olericultura (PPGOL) – Campus Morrinhos Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 115542 CLAUDINEI MARTINS GUIMARÃES 2650 10,0 8,5 9,4 Aprovado 115481 CLÉIA SANTOS CABRAL 1762 6,6 8,5 7,4 Demanda qualificada 115399 MARIALVA ALVARENGA MOREIRA 690 2,6 8,5 5,0 Demanda qualificada 115436 ELAÍNE WELK LOPES PEREIRA NUNES 690 2,6 8,3 4,9 Demanda qualificada 115391 FLÁVIA DIONÍSIO PEREIRA 360 1,4 8,7 4,3 Demanda qualificada

Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado (PPG-CRENAC) – Campus Urutaí Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 115359 RHEWTER NUNES 1446 10,0 8,8 9,5 Aprovado 115461 LUCAS LACERDA CALDAS ZANINI JARDIM 1365 9,4 7,0 8,5 Demanda Qualificada 115482 MÁRIO GUILHERME DE BIAGI CAVA 755 5,2 7,3 6,1 Demanda Qualificada 115479 ALEXANDRA BÄCHTOLD 541 3,7 7,3 5,2 Demanda Qualificada 115500 RAFAEL BARBOSA PINTO 1000 6,9 6,3 6,7 Desclassificado 115476 MURILO DE MELO PEIXOTO 560 3,9 6,0 4,7 Desclassificado

Pós-Graduação em Irrigação no Cerrado (PPGIC) – Campus Ceres Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 00115473 WESLEY DE MELO RANGEL 580 5,63 9,8 7,3 Aprovado 00115392 ISABELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA PRADO 386 3,75 8,1 5,5 Demanda qualificada 00115503 CAROLINA GRACIA POITEVIN 1030 10 2,5 7,0 Desclassificada**

Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) -Campus Ceres Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 00115488 PATRÍCIA ESPÍNDOLA MOTA VENÂNCIO 2919 10,0 7,0 8,8 Aprovada 00115466 AUDREI RODRIGO DA CONCEIÇÃO PIZOLATI 720 2,5 2,0 2,3 Desclassificado **

Pós-Graduação em Bioenergia e grãos (PPGBG) – Campus Iporá Inscrição Nome Notas Nota Final*** Resultado Currículo Currículo* Plano de Trabalho** 00115404 ALINEJOSÉMAIA 1011,66 10,0 9,8 9,9 Aprovado 00115405 ELIANE MAYUMI INOKUTI 125 1,24 9,8 4,7 Demanda qualificada 00115328 MARILUZA SILVA LEITE 155 1,53 7,1 3,8 Demanda qualificada

*Conforme o item 7.1.2, será atribuída nota 10 para a máxima pontuação obtida no currículo e notas proporcionais de acordo com as pontuações inferiores obtidas.

**Conforme o item 7.11.1, será eliminado o plano de trabalho com nota inferior a 7,0.

***Conforme o item 7.1.1, será atribuído o peso de 60% para o currículo e de 40% para o plano de trabalho.

ELIAS DE PÁDUA MONTEIRO