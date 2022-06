DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2022 CONVOCAÇÃO PARA POSSE DE APROVADOS NO CONCURSO COREN-CE 2021

A PRESIDENTE INTERINA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ – COREN/CE, neste Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com a Lei n. 5.905/73, CONVOCA, nos termos do Edital n. 01/2021 – regulador do certame, publicado no DOU de 25 de maio de 2021, cujo resultado final foi homologado e publicado no DOU em 06 de janeiro de 2022, respeitado o disposto na regência legal e jurisprudencial da matéria, OS CANDIDATOS APROVADOS no concurso público para provimento de cargos no CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, para comparecer à sede deste Regional para tomar posse nos Cargos Públicos respectivos, conforme a ordem de classificação dos cargos a seguir: Cargo 1: Enfermeiro Fiscal: Ampla concorrência – 10004920, ADNA DE ARAUJO SILVA, 52.10, 1 / 10003115 NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, 51.38, 2 / 10002534, CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LOBO, 50.22, 3 / Vaga reservada para candidatos com deficiência – 10000853, AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, 42.31, 23 / Vaga reservada para candidatos negros – 10003004, OCIVAN DE SOUZA FURTADO, 46.18, 1. Cargo 2: Técnico Administrativo: Ampla concorrência – 10001470 – LUCAS FERNANDES DE SOUZA, 50.46,1. Os candidatos acima deverão comparecer, entre os dias 22 de junho de 2022 a 1º de julho de 2022, no horário das 8hs às 16hs, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará, na Rua Mário Mamede, 609 – Bairro de Fátima – Fortaleza/CE.

Fortaleza, 21 de junho de 2022.

ANA PAULA AURIZA DE LEMOS SILVEIRA