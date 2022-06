PRF lança Operação Corpus Christi 2022 nas rodovias do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 00h00 dessa quarta-feira (15) a Operação Corpus Christi 2022, que segue até as 23h59 do domingo (19) em todo o território nacional.

Historicamente, o feriado de Corpus Christi tem forte tradição religiosa católica, sendo marcado pelo aumento considerável no fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos.

Durante a Operação, a PRF fará o direcionamento planejado para reforçar a fiscalização em trechos estratégicos das rodovias brasileiras, identificados de acordo com os dados estatísticos de acidentes, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários das rodovias e veículos em circulação. A fiscalização será focada em ações que podem contribuir com a redução da quantidade de acidentes e a violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outras. Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, buscando trazer mais consciência àqueles que circulam pelas rodovias nesse feriado. Além das ações com foco na prevenção e redução de acidentes, a PRF também reforçará o combate ao crime nos locais mais críticos.

Restrição de tráfego para veículos de carga

As restrições de circulação poderão ocorrer em alguns estados, de acordo com a necessidade local. Orientamos que os condutores entrem em contato com a PRF através do 191 para saber se há restrição naquele estado em que ele se encontra.

Orientações para uma viagem mais segura

Faça um planejamento da viagem, prevendo pontos de parada com pausas programadas;

Antes de iniciar a viagem, procure descansar e colocar o sono em dia, evitando que o cansaço e a sonolência possam contribuir para causar acidentes;

Não esqueça da utilização dos dispositivos de retenção como o cinto de segurança e também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças;

Respeite a sinalização da via e os limites de velocidade estabelecidos para o trechos;

Ultrapasse somente em locais permitidos e com condição segura para realizar a manobra;

Nos trechos em obras, o motorista deve redobrar a atenção e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem ficar atentos em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito;

Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus;

Esteja com a documentação do veículo em dia.

Muitos são os fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, especialmente aqueles graves, com vítimas fatais, sendo o comportamento preventivo e maior consciência dos usuários um fator importante na prevenção. Dessa forma, a PRF deseja a todos uma ótima viagem.

Os resultados finais serão divulgados na segunda-feira (20).