Publicação no Diário Oficial do Estado mostra que já está selecionada a banca organizadora do próximo concurso público da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE).

Segundo documento publicado no Diário Oficial, a empresa contratada foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Veja:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o Parecer PGE/PA nº 127/2022, de 10 de junho de

2022, (Documento SEI nº 4191195), do Processo Administrativo n°

4010.012341.00001/2020-39, que opina pela legalidade da contratação direta do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC,

inscrito no CNPJ sob o nº. 09.211.443/0001-04, para prestação de

serviços técnicos especializados para a organização e realização de

concurso público para o provimento de vagas de cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE, no valor arrecadado com as taxas de inscrições, DISPENSA-SE A LICITAÇÃO

para a presente contratação direta com fulcro no artigo 24, inciso XIII,

da Lei n° 8.666, de 1993.

Rio Branco, 13 de junho de 2022.

Luiz Victor Diniz Bonecker

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão